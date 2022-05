Nemcsak a vörös szőnyegen, hanem a világ legnívósabb oktatási intézményeiben is brillíroztak a cikkben szereplő sokoldalú hírességek, akikről a legtöbben ezt bizonyára nem is feltételezték volna.

Emma Watson

A Harry Potter-filmekből ismert karakteréhez, Hermionéhoz hasonlóan Emma mindig is rendkívül fontosnak tartotta a tanulást. A varázslószéria utolsó részét követően iratkozott be a Brown amerikai magánegyetemre, ahol a suli gyeplabdacsapatának is aktív tagja lett – ha már kviddicsezni a muglik világában nem volt lehetősége.

John Legend

A Grammy- és Golden Globe-díjas énekes három egyetemre kapott ösztöndíjat, köztük a Harvardra, de végül a Pennsylvaniai Egyetem angol szakán diplomázott, méghozzá magna cum laude eredménnyel. Mielőtt beindult a zenészkarrierje, a világ egyik legrangosabb stratégiai tanácsadócégénél, a Boston Consulting Groupnál dolgozott vezetési tanácsadóként.

Cindy Crawford

A legendás szupermodell intellektusára már a gimiben is felfigyeltek: végzősként ő mondhatta a búcsúbeszédet, ami a tengerentúlon hatalmas elismerésnek és megtiszteltetésnek számít. Ösztöndíjjal vették fel a Northwestern University vegyészmérnöki szakára, ám csak egy szemesztert járt végig, utána otthagyta az egyetemet, hogy teljes gőzzel a modellkedésre koncentrálhasson.

Edward Norton

A Golden Globe-díjas színész történésznek tanult a Yale-en, ahol az evezőscsapatba is bekerült, ám egy hátsérülés miatt akkor feladta ezt a sportágat. Miután lediplomázott, Japánba utazott, hogy nagyapja nonprofit cégénél, az Enterprise Community Partnersnél dolgozzon megbízott szakértőként, csak ezután lépett színészként a világot jelentő deszkákra.

Natalie Portman

Natalie 18 éves korában, a Csillagok háborúja: Baljós árnyak forgatása után kezdett tanulni a Harvard pszichológia szakán, ahova polgári nevén, Natalie Hershlagként iratkozott be. Tanárai rendkívül elégedettek voltak vele, nem csoda, hogy több írása is megjelent tudományos lapokban.

Chris Pine

A Wonder Woman, a Star Trek: Mindenen túl és a Neveletlen hercegnő 2. jóképű sztárja nem csak szívdöglesztő külsejének köszönheti hollywoodi érvényesülését. Elvégezte az angol szakot a legendás Kaliforniai Egyetemen, közismertebb nevén a Berkeley-n, ahol színészetet is tanult, és több klasszikus darabban is szerepelt.

Eva Longoria

A Született feleségek Gabyja az alap- és a mesterszakot is maga mögött tudhatja: kineziológusként végzett a Texas A&M Universityn, mesterdiplomáját pedig mexikanisztikából szerezte meg a California State Universityn 2013-ban.

Rowan Atkinson

Az ezerarcú komikus, aki Mr. Bean szerepével vált világhírűvé, a Newcastle-i Egyetem villamosmérnöki szakán szerzett alapdiplomát. Ezt követően 1975-ben, az Oxfordi Egyetemen kezdte el a mesterképzést, és már a szakdolgozatát írta, mikor úgy döntött: inkább a szórakoztatásnak szenteli életét.

Nyitókép: AFP