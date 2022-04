Szakított Singh Viki és a focista Csepregi Tamás. A hír mindenkit meglepett, a pár ugyanis a gyerekvállalásra készült, és több közös vállalkozást is üzemeltetnek.

Viki közleményében azt írta, hogy a szakításban nem játszott közre harmadik fél, és nem voltak veszekedések, viták sem, a szerelmük egyszerűen barátsággá szelídült.

"Mást szeretnénk az élettől, más elképzeléseink vannak, ezért szeretnénk megadni magunknak azt a lehetőséget, hogy találjunk valakit, akivel ezek megvalósulhatnak. Fiatalabb nyilván nem leszek már, épp ezért van bennem félelem. Amióta tart a járvány, sok emberben rengeteg feszültség gyűlt össze, és ezt magamon is érzem: lelkileg megterhel a sok nehézség, ami a világban történik" - árulta el a Blikknek az énekesnő, aki el is költözött egykori szerelmétől. Messzire azonban nem ment, három utcányira talált egy lakást.

"A kapcsolatunk továbbra is erős barátságon alapszik, sokat beszélünk, és a két kutyusunk is felváltva vannak nálam és nála. Aznap is felhívott, amikor kiírtam a közleményt az oldalamra, aggódott, hogyan viselem azt, hogy nyilvánossá tettem a szakításunkat. Törődünk egymással, támogatjuk egymást, és ez mindig így lesz. Hiszek abban, hogy fenn lehet tartani egy jó baráti kapcsolatot a volt szerelmünkkel" - mondta Viki.