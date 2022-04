Ha a használt bugyi és az üvegbe zárt szellentés eladható, akkor a büdös zokni is pénzt hozhat, gondolta a 25 éves férfi, és igaza lett.

A 25 éves Billy-Joe Gray egy OnlyFans oldalt vezet a menyasszonyával, és nem is sejtette, hogy van piaca a használt zokniknak, amíg valaki üzenetet nem küldött az oldalnak. Azóta 10 és 30 font, azaz 4500-13500 forint közötti összegért ad el egy párat büdös zoknijai közül. Minimum 5 üzletet üt nyélbe hetente, de van, hogy 12 pár zoknit is el tud adni ugyanennyi idő alatt, amivel akár havi 1600 fontot, vagyis 710 ezer forint is megkereshet.

"Minél büdösebb és izzadtabb, annál jobb" – mondja Billy-Joe, aki napokig hordja a zoknikat, mielőtt cipzáras zacskóban postázná, felár ellenében pedig még az ügyfelek külön kéréseit is figyelembe veszi.

A férfi videót készített az edzőtermi rutinjáról, hogy a nézők láthassák, hogyan izzad bele az eladásra kínált zoknijába. A videó több mint 80 000 megtekintést ért el a TikTokon - írja a Mirror.