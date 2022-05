Az aranyérbetegségtől mindenki tart, ami nem meglepő, hiszen kifejezetten kellemetlen tüneteket okoz: vérzés, fájdalom, kitüremkedés, előesés (prolapsus), viszketés, váladékozás, székelési nehezítettség. Csupa olyan tünet, amit néhány órán át is nehéz elviselni, nemhogy napokon vagy heteken keresztül.

Mi is pontosan az aranyér?

Egy érköteg, amely a végbélnyálkahártya alatt helyezkedik el. Fontos szerepet tölt be az ember szervezetében, ugyanis enélkül nincs szabályos végbélműködés, vagyis megfelelő széklettartási és ürítési folyamatok sincsenek. A végbélben sűrű ér- és ideghálózat található, nem véletlenül az emberi test egyik legérzékenyebb része. Ha meglazul az érpárnát rögzítő kötőszövet, akkor az érhálózat kitágul, a megduzzadt, gyulladt érköteg pedig lecsúszhat a végbélcsatornán kívülre is.

Mindezek ellenére sokan nem mernek vagy nem akarnak beszélni a tüneteikről, ezért megfelelő kezelésben sem részesülnek. Pedig sok esetben nincs szükség jelentősebb orvosi beavatkozásra és/vagy erős gyógyszerekre, elegendő a megfelelő gyógykészítmény alkalmazása, illetve némi életmódbeli változtatás. Ebben a cikkben most arra fogunk kitérni, melyek azok a sportok, amelyeket aranyérbetegség mellett is gyakorolhatunk tavasszal.

Csak semmi erőlködés!

Minden olyan sporttevékenység tiltólistásnak minősül aranyeres betegek esetében, amely erőlködéssel, kifejezett erőfeszítéssel jár. Ilyen például minden súllyal végzett feladat, valamint a hasizomgyakorlatok is. Továbbá érdemes elkerülni a futást és a biciklizést is, amelyek súlyosbíthatják is az aranyeret.

A fentiek helyett inkább olyan sportot válasszunk, amely dinamikusabb, egyenletesebb és kevesebb erőkifejtéssel végezhető. Ilyen például az úszás, ami kifejezetten pozitívan hathat az aranyérproblémákra. Ennek oka, hogy a víz tehermentesíti a testet, sőt, a megkeményedett ereket is puhítja. Emiatt nemcsak az úszás, hanem a sima fürdőzés is javasolt.

Ha nem vízisportban gondolkodunk, akkor egy könnyed séta is jó választás lehet, csak az a fontos, hogy ne erőltető hegymenetben gyalogoljunk. A tavaszi hónapokban még az időjárás is alkalmas erre. Ám a legfontosabb, hogy folyamatosan edzésben tartsuk a medencefenéki izmokat és a végbél záróizomzatát, amit leghatékonyabban intim tornával érhetünk el. Fontos, hogy megtanuljuk helyesen mozgatni ezeket az izmokat, mert így nemcsak a meglévő tüneteket csökkenthetjük, hanem annak esélyét is, hogy később kiújuljon a betegség.

Emellett persze elengedhetetlen, hogy nyíltan és őszintén merjünk beszélni a problémáról. Az első tünetek megjelenésekor érdemes elmenni egy patikába, ahol hozzáértő segítséggel kiválaszthatjuk az aranyér kezelésére szolgáló, számunkra legmegfelelőbb készítményt. Ha a fenti szabályokat betartjuk, és kiegészítjük a megfelelő szerrel, akkor viszonylag enyhe lefolyással átvészelhetjük a legnehezebb napokat. Ám ha mindennek ellenére sem mérséklődnek a tünetek, feltétlenül keressünk fel egy szakembert, és mihamarabb vizsgáltassuk ki magunkat.

