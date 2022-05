A négygyermekes anyuka és nagymama, az 51 éves Gina Stewart a világ legszexibb nagymamájaként híresült el, dögös fotóival pedig időről időre be is bizonyítja, hogy kiérdemelte ezt a címet. Az ausztrál nő Instagram-oldalán most nemcsak egy újabb csodálatos képet mutatott, de azt is elárulta, ő mit tesz azért, hogy megőrizze fiatalságát. Természetesen különböző terápiákat is igénybe vesz, de megosztott egy pénztárcabarát módszert is.

"Az olcsóbb módja, ha a rendes reggeli zuhany után hideg vízzel is lemosdatod magad. Kezdj 30 másodperccel, majd ezt fokozatosan 2 percre is fel lehet tornázni. A tudósok bizonyítékokat találtak arra, hogy a hideg felgyorsítja az anyagcserét, csökkenti a gyulladást, duzzanatot és izomfájdalmat" - írta.