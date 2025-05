Ritka alkalom: az 57 éves Julia Roberts megmutatta mindhárom gyerekét - Csak az egyikük hasonlít rá - FOTÓ

Julia Roberts, a „Micsoda nő!” csillaga, aki a közönség kedvence lett, nemcsak filmjeivel, hanem titokzatos magánéletével is felkeltette a figyelmet. A 57 éves színésznő most egy ritka pillanattal lepte meg a rajongókat. Egy új fotón látható három gyermeke társaságában, és bár nem az a típus, aki a családját folyton mutogatja, most kivételt tett.

Julia Roberts védi a gyerekei magánéletét.

Forrás: Corbis Entertainment

Ritka pillanatok: Julia Roberts és gyerekei – Ki az, aki tényleg rá hasonlít?

De mi a legjobb része ennek a képen való megjelenésnek? A gyerekek! És főleg az, hogy a rajongók most megpróbálhatják kitalálni, melyikük örökölte azokat a híres, vöröses tincseket és a csillogó mosolyt, amelyek mindent elmondanak a színésznőről.

2002-es Oscar-díjas Julia Roberts és férje, Danny Moder három gyermeket nevelnek: Hazel és Phinnaeus, az ikrek, valamint Henry, a legkisebb fiú. Bár a gyerekek most már elég nagyok ahhoz, hogy reflektorfénybe kerüljenek, Julia eddig elkerülte a nyilvános családi szereplést. Most azonban, a ritka fotó alkalmával, mindhárom gyermekét megmutatta, és bármennyire is próbálták eltüntetni őket a kamera elől, nem lehetett nem észrevenni, hogy a gyerekek mintha egy-egy kópia lennének a szüleikből.

De ki az, aki igazán Julia „mini verziója”?

Hazel, az ikrek közül ő az, aki leginkább hasonlít anyukájára. - állítja a Daily Mail. A vörös haj, a kék szem, a bájos mosoly – ő és Julia bármikor elmehetnének testvéreknek.

Azonban nem csak a külső hasonlóságot emlegethetjük. Hazel személyisége is emlékeztethet minket anyukája bájos, de határozott karakterére. A színésznő mindig is ismert volt arról, hogy erős, magabiztos nőt formált magából, és úgy tűnik, hogy Hazel is ezen az úton halad.

Ez a fotó nem csupán egy családi emlék, hanem egy ritka bepillantás Julia Roberts magánéletébe. És bár biztosan lesznek olyan pillanatok, amikor ismét elbújik a reflektorfény elől, addig is: nézd meg a családi képet, és próbáld meg kitalálni, melyikük örökölte az igazi „Julia varázst”.