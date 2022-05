"Képzeljetek el egy helyet, ahol az aki vagy megértésre talál. Ahol, a szavaid az érzéseid biztonságban vannak. Egy közösség, ahol nem vetnek meg a hibáid miatt, s nem szemlehunyás és elfordulás a válasz a fájdalmaid boncolására. Képzeljetek el egy (kezdetben) idegenekből álló kört, akik szavak nélkül is megértenek és támasztanak. Azonnal. Átmenet nélkül, tudják, hogy a teher megosztható és készek alázatosan, meghitten átvenni azt amit esetleg nem bírsz már el egyedül. Mintha ősidőktől fogva melletted lettek volna.

Sírhatsz, nevethetsz, magadba fordulhatsz, lázonghatsz...bármit megtehetsz amit úgy érzel. Lehetsz önmagad...

Ezt éltem meg múlt héten egy traumaíró táborban. Még kóválygok az erőteljes elsöprő befogadástól, amit rajtam kívül még 10 emberrel együtt alkottunk. Mélyebbnél mélyebb történeteket érintve, feltárulkozva Hősöket ismerhettem meg. Olyan Hősöket, akik megjárták a pokol bugyrait és felülemelkedtek rajta...és ezért felnézek rájuk mindennél jobban. Köszönöm, hogy megismerhettelek Titeket!" - írta az úszőnő az Instagramon.

Szilágyi Liliána először tavaly év végén szólalt meg arról, hogy apja lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Majd hosszabb hallgatás után a Szavakon túl című rádióműsorban arról is beszámolt, hogy apai nagyanyja is bántalmazta, későb pedig apja és nagyapja kapcsolatáról számolt be. "Nem egyszer és nem egy ember előtt verekedtek össze. Apám nem egyszer verte össze nagyapámat" - mondta Liliána leszögezve, hogy nagyapja többször próbált a történtekbe avatkozni. Ezt az úszónő húga, Szilágyi Gerda cáfolta.