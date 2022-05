Egy ország fogott össze a kis SMA-s Zentéért, aki még 2019-ben kapta meg a Zolgensma kezelést. Azóta a kisfiú anyukája rendszeresen beszámol Zente fejlődéséről, aki tavaly karácsonykor már egyedül sétált oda a fához.

Ezúttal Zente anyukája azzal büszkélkedett, hogy a felállás-leülés már kapaszkodás nélkül is megy.

"Ez egy újabb mérföldkő, ami, ha majd beépül a mindennapokba, nagyon hasznos lesz Zente számára.Bottal járni is sokkal ügyesebben tud!"

-kezdi az anyuka a posztban, amit ezekkel a sorokkal zárt:

"Azt, hogy közben be nem áll a szája, azt inkább nem is említem, mert szépen dolgozik, de néha elképzelem, milyen szépen dolgozna, ha azt az energiát is a feladatnak szentelné, ami a dumcsira megy el"