"Tomi elhívott randizni, én meg azt gondoltam, mivel ő nem egy férjnek való típus, jó lesz randigyakorlatnak" - mesélte Istenes Bence műsorában Cinthya, aki már három éve együtt van Tamással.

"Alapvetően úgy vizsgáltam egy férfit, akkor mentem el vele randizni, hogyha azt láttam, van benne potenciál arra, hogy jó férj legyen. Nekem ez fontos volt, egy régi vágású lány vagyok, ha nem is így nézek ki (...) Mindig is úgy álltam a fiúzáshoz, hogy nekem az első legyen az utolsó. Amikor kiderült, hogy az első nem lesz az utolsó, és a második sem lesz az utolsó, akkor úgy véltem, legalább a harmadik legyen az. Most tartok a harmadiknál, és őt tervezem az utolsónak. Igaz, az elején nem gondoltam arra, hogy ebben van ennyi, nem volt ráírva, hogy jó férjnek" - fejtette ki a híresség, hozzátéve, hogy alapvetően konzervatív személyiségnek tartja magát.