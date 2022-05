Vastag Csaba és volt barátnője, Görgényi Fruzsina szakítása óta már másfél év eltelt. Akkor mindenki úgy gondolta, hogy csupán elmúlt köztük a szerelem. Azonban felröppent a hír, hogy valójában azért ért véget a párkapcsolatuk, mert Csaba nem akart gyermeket a színésznőtől. Most viszont az énekes határozottan kijelentette, hogy Evelinnel akár négy gyermekre is készen állna.

Görgényi Fruzsi egy Instagram-videóban beszélt arról, hogy vajon igaz-e a pletyka, hogy Csaba nem akart gyermeket vállalni.

"Nem szoktam ilyet csinálni tudjátok jó. Nem is lesz belőle rendszer, történtek dolgok és én azt gondoltam, hogy három nap alatt csak csitulnak a kedélyek, de nem így történt. Úgyhogy pár dologra szeretnék reflektálni magam miatt. Nagyon sokan írtátok nekem sajnálatotokat kifejezve, hogy milyen rossz lehet az én lelkemnek hogy Vastag Csabi nem akart tőlem egy gyereket sem, most meg hirtelen négyet is akar valakitől. Csekkoljátok le nyugodtan, soha egy interjúban sem mondtam, hogy a kapcsolatunk azért ért véget, mert én nagyon akartam volna gyereket, Csabi meg nagyon nem. Ez nem igaz, ez egy koholt elképzelés" - mondta Fruzsi.

"Csak az embereknek természetükből fakadóan kell valamilyen kapaszkodó, nem tudják elképzelni, hogy két ember kapcsolata szépen lecseng. Ja, és hasonlítgatni sem kell engem a kislányhoz, mert hát másfél év eltelt, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Csabival, nagyon szeretjük egymást mint barátok, de én nem szeretnék többet Vastag Csabi exe lenni, én Görgényi Fruzsina vagyok, színésznő, keressetek a képernyőn és szurkoljatok, hogy minél többet legyek ott, járjatok színházba és ne féltsetek" - folytatta, majd az állatvédelem fontosságára is felhívta a figyelmet.