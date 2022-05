Az ismert énekes már hónapok óta együtt él új barátnőjével, Evelinnel, akivel most először mutatkozott nyilvánosan. Mint mondja, ez szerelem volt első látásra, és nagyon hamar szorossá vált a kapcsolatuk. Amint lehetőség nyílt rá, össze is költöztek, Evelin pedig minden fellépésre elkíséri szerelmét, Vastag Csabát.

Az énekes új párja több mindenben is kipróbáltam már magát, dolgozott a kereskedelemben és a szépségiparban is, jelenleg viszont a tanulmányaira fókuszál. Jól beszél angolul, héberül és ismeri a beás nyelvet is. A tervei között pedig az is szerepel, hogy beindítsa saját vállalkozását.

Vastag Csaba láthatóan a fellegekben jár, és úgy érzi, megtalálta azt a személyt, akire eddig várt az életében.

Egyelőre még nem volt lánykérés, de egyikünk számára sem kérdés, hogy mi egymással szeretnénk leélni az életünket. Legalább 4 gyereket tervezünk, ha csak lehet, nem nagy korkülönbséggel. (...) Tudom, hogy most találtam meg a másik felemet, ezért úgy érzem, hogy megértem arra, végre nekem is legyen saját családom

– árulta el a Storynak az X-faktor egykori győztese.