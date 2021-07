Vastag Csabával baráti viszonyban maradtak, ami nagyban segített Fruzsinak a továbblépésben.

"Kívülről nem látszik, de nagyon sok minden történik velem mostanában. Sokat vagyok egyedül, és mivel nem tudok kimenekülni ebből a helyzetből, elkezdtem magammal foglalkozni. A gondolataimra, az érzéseimre figyelek, és tudom, hogy vannak most leckék az életemben, amikből később tanulnom kell. Rengeteg könyvet olvasok, voltam családállításon, járok pszichológushoz. Próbálok magamra koncentrálni, megoldani olyan dolgokat, amelyek régóta zajlanak bennem.

Elkezdtem a pszichológia iránt is érdeklődni. Azt figyelem, hogy egy ember miért olyan, amilyen. Talán van bennem egy küldetés, hogy átadjam az ismerőseimnek az ezzel kapcsolatos érzéseimet. Azt látom, hogy hallgatnak rám, és megfogadják a tanácsaimat is. Még az is lehet, hogy elkezdek egy pszichológia szakot, egyre többet jár ez a gondolat a fejemben" -mesélte Görgényi Fruzsi, aki azt is elárulta, hogy volt párjával jóban maradtak.