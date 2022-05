Young G és Mészáros Norina nemrég ünnepelték kislányuk, Rebeka egy éves születésnapját. Nehéz volt az út idáig, ugyanis Norina veszélyeztetett terhes volt, Rebeka császármetszéssel jött világra, és rögtön inkubátorba került. A kislány, amint megszületett, máris lélegeztető rásegítőre került, ugyanis tüdőgyulladása miatt azonnali kezelésre szorult. Tavaly ilyenkor a rapper nagyon izgult kislánya életéért, aki szerencsére meggyógyult. Nemrég a kislány húgyuti fertőzéssel került kórházba.

A nehézségek ezzel azonban nem értek véget: hat héttel a szülés után később Norinát meg kellett műteni, majd az esküvőjük után két nappal kórházba került, és méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Szerencsére a szövettana később tökéletes lett, így nem volt szükség utókezelésre, sajnos, azonban több gyermeke nem lehet, ugyanis el kellett távolítani a méhét. Ennek ellenére a rapper és felesége nem adják fel, mindenképpen szeretnének kistestvért a gyermeküknek.

"Norina legjobb gyermekkori barátnője, aki egyébként a kislányunk keresztanyukája, azonnal felajánlotta, hogy segít nekünk. Négy hónapja született meg a második gyermeke és nagyon szeretett várandós lenni. Végig mellettünk volt a bajban. Végig itt volt, amikor Norina átesett a méheltávolító műtéten és aktívan részt vesz a családunk életében" – kezdte a Ripostnak a rapper, aki két kislánya mellé nagyon örülne egy kisfiúnak.

"Valójában egy kistestvért szeretnénk. Van már egy féltesója, de jó lenne, ha Rebekának édestestvére is születne... Mindegy is, hogy fiú vagy lány. Nem azt mondom, hogy mindennap erről fantáziálunk, de ha megérik bennünk az elhatározás, szeretnénk tudni, merre induljunk el. Már most felkutatjuk a lehetőségeket. A feleségemnek megmaradt a petefészke, én meg elég aktív vagyok odalent, szóval megoldható lenne, hogy beültessék a megtermékenyített petesejtet. Úgy tudom, hogy külföldön 15-20 millió forintért célirányosan azt is megoldják, hogy a baba fiú legyen" - mesélte Béci, aki a baba miatt akár külföldre is hajlandó lenne kiköltözni.

"A családunkban a keresztszülőnek nagyon fontos szerepe van, nem csak egy barát, igazi családtag. Minden ünnepen együtt vagyunk, naponta beszélünk egymással. A béranyaság itthon nem legális, de Marietta Máltán él a családjával. Ha 4-5 év múlva valóban szeretnénk kisbabát, akár ki is költöznénk hozzá. Norina mindenképp, hiszen a pici születése után még jön a szoptatás és rengeteg dolog, ami Marietta nélkül lehetetlen lenne. Egy biztos, azt előre megmondtuk, hogy minden költségét álljuk, hiszen nem eshet ki a munkából, ahogy a várandóság alatt az ő két gyermekét is támogatnánk" – tette hozzá az édesapa, akinek a gyermekei biztonsága a legfontosabb.

"Vannak terveink és vágyaink a jövőre nézve és ebbe beletartozik a családbővítés is, azonban a legfontosabb, hogy a két kislánynak meglegyen mindene. Szeretnénk családi házba költözni, hogy mindenki kényelmesen elférjen és a kertben önfeledten játszanak a gyerekek. Gondtalan gyerekkort szeretnénk nekik. Tehát vannak még terveink, de hálásak vagyunk azért, amink már megvan" – zárta szavait be a rapper.