Freddie-éknél nagy az izgalom az utóbbi időben, hiszen hamarosan bővül a családjuk. Első kislányuk, Léna már másfél éves, és bármelyik pillanatban megérkezhet a kistesó, hiszen Dóri már túl van a 38. héten.

"Az én hihetetlen, fantasztikus feleségem, aki nagyon jól bírta a terhességét, bizony mindenórás már! Bármelyik pillanatban jöhet a kisfiunk" – mondta a Borsnak Freddie. Hozzátette, ahogy Lénánál, most is apás szülést terveznek.

"Természetesen most is nagyon szeretnék bent lenni a szülőszobán és ha lehet, a köldökzsinórt is én vágnám el" – mondta, majd arról is beszélt, hogy Dóri hogyan viselte a terhességet.

"A feleségem annyira fittül végigcsinálta az elmúlt hónapokat az örökmozgó babánk mellett, hogy le a kalappal előtte! Dóri második terhességét is olyannyira jól bírta, hogy csak a 37. hét után kezdte érezni, estére azért kimerül egy kicsit" – mesélte az énekes. Freddie fontosnak tartja a családi mintákat, azonban a nevelésben inkább a liberális vonalat követik.

"Mi egy hippi család vagyunk egyébként, azaz nálunk nyugodtan dagonyázhatnak a sárban a gyerekek, mert nem az a fontos, hogy körülöttünk minden élére legyen állítva, inkább még több minőségi időt töltsünk együtt" - mondta Freddie. Már korán kiderült náluk, hogy egyikük sem szigorú szülő, azonban fontosnak tartják a következetességet.

"Szerintem most kell körvonalazni a szabályokat, mikor máskor? Nem telefonozik, vagy kapcsolgatja a tévét például. Az ő korában nem mindig számít, amit a szülők mondanak neki, de ilyenkor mi kitartóan elmagyarázzuk azt, hogy mit miért nem szabad, és reméljük ez előbb-utóbb beérik majd. Nekem előbb elfogy a türelmem, bevallom" – mesélte az énekes, majd hozzátette, megfogadta, hogy a hangját csak akkor emeli fel, ha tényleg muszáj, és akkor is csak azért, hogy a dolognak foganatja is legyen.