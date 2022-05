A Máté Péter-díjas énekes felesége, Szilágyi Szilvia modell várandósan is fontosnak tartja, hogy fitt maradjon.

Caramel és Szilvi május elején jelentették be, hogy második gyermeküket várják. A gyönyörű modell és influenszer azóta folyamatosan szebbnél szebb terhesfotókkal örvendezteti meg követőit, most pedig egy napig elérhető Insta-sztorijában azt is megmutatta, milyen szettben edzett először kisbabájával a szíve alatt.

Azt továbbra sem tudni, hogy a sztárpár gyermeke milyen nemű lesz, de az biztos, hogy hétéves lányuk, Szofi egy húgocskának örülne legjobban – írta meg a Blikk.