A New York Times újságírója, Leslie Kean bizonyos kérdésekben nem volt megelégedve a kongresszus válaszaival. Azzal vádolja az USA kormányát, hogy földönkívüliek létezését bizonyító leletekkel kapcsolatos bizonyítékokat tart vissza. A Kongresszus munkacsoportja ezt cáfolta, azt mondják, nincsenek bizonyítékok a birtokukban - írja a Daily Star.

Az újságíró hisz az ismereten eredetű leletek létezésében, úgy gondolja, azokat valahol jól elrejtve tárolja a kormány.

„Biztos vagyok benne, hogy a kormányunk rendelkezik fizikai bizonyítékokkal, sok forrásból hallottam már ezt, és voltak olyan tájékoztatók is, melyeket zárt körben tartott a kongresszus. Szóval elég valószínű, hogy valóban rendelkeznek bizonyítékokkal, és biztos vagyok abban, hogy ez idővel be is fog bizonyosodni" – mondta el véleményét egy interjúban Leslie Kean.