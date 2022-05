A Dózsa György úti gázoló, M. Richárd és Berki Krisztián 24 órán belül vesztette életét még május elején. A két férfi életében ismerte egymást, ráadásul a temetésük is ugyanarra a napra esett. Ez a néhány tény pedig már elég volt arra, hogy egészen döbbenetes összeesküvés-elméletek kerüljenek elő. Vannak, akik biztosra veszik, hogy M. Richárd valójában nem halt meg.

A gázoló unokatestvére, Lakatos Levente hosszú posztban írt arról, hogy mi a szomorú igazság.

"Többen üzenetben a részvétüket, együttérzésüket fejezték ki, de nem maradtak el a sületlen összeesküvés-elméletes levelek sem... Szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy az életünk nem egy mozifilm. Regényíróként nekem is élénk a fantáziám – ezt éppen Ricsitől hallgattam a legtöbbször –, de így is elképeszt, amikor valaki azzal jön, hogy az unokatestvérem valójában nem hunyt el, hanem külföldre menekítették, ott éli világát. És őszintén szólva meg is rendít. Egyrészt azért, mert még mindig nem látjuk tisztán a halála körülményeit, az ahhoz vezető okokat, másrészt, mert a saját szememmel láttam a testét" – kezdte az író.