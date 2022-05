Ahogy arról mi is hírt adtunk, a hétvégén házasodott össze Rubint Rella és szerelme, Soma.

Az álomesküvőről több fotó és videó is felkerült a közösségi oldalakra, a legtöbb posztot Rubint Réka tette közzé. Hála neki, a követők láthatták, hogy a lakodalomban L.L. Junior is fellépett, és azt is, milyen tortája volt az ifjú párnak.

Vasárnap este Rella is közzétett egy posztot, amin ő és férje forró csókot váltanak egymással.

„Én, Rubint Rella, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy ezt a férfiút, akivel most kézen fogva Isten színe előtt állok, szeretem; szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint feleségül; vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segéljen!" – írta a fotóhoz az ifjú feleség, amelyet ide kattintva tudsz megnézni.

