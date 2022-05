Rubint Rella bombaformában ment férjhez szerelméhez, Novothny Somához. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy az eskövőjük május végén lesz, erről többször is nyilatkozott a büszke menyasszony, de egyéb részleteket nem közöltek az esküvőről. Ők maguk egyelőre még nem is tettek közzé képeket nyilvános oldalaikon a nagy eseményről, de családtgajaik már igen, többek között Schobert Norbi is, aki egy közös fotóval gratulált az ifjú párnak. Réka fotóján pedig a menyasszony teljes pompájában látható, azt ide kattintva nézheted meg.