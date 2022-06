Csomor Csilla a színház mellett ismét feltűnik a képernyőn: Pákainé karakterét alakítja a Doktor Balantonban.

A TV2 sikersorozatában alaposan felkavarja az állóvizet, főleg a Vadász Gábor által alakított Kispákai életére lesz nagy hatással. Csilla elmondta, örömmel vállalta a felkérést.

"Nagyon jó érzés volt, hogy a Doktor Balaton alkotói rám gondoltak és megkerestek azzal, hogy én alakíthatnám Pákainé karakterét. Örömmel vállaltam a felkérést, és nagyon jól éreztem magam a forgatáson. Bár rövid ideig tartoztam a kötelékbe, nagyon sok régi ismerőssel találkoztam, és születtek új barátságok is" – mondta a Metropolnak a színésznő.

Csilla azt is elárulta, hogy idén nyáron nem lesz sok ideje az unatkozásra, hiszen golfnagykövetként és színésznőként is sok feladat vár rá.

"Játékosként és golfnagykövetként is részt veszek versenyeken. Számomra ez a sport az, ami kikapcsol és egyben feltölt. Több mint húsz éve hódolok ennek a szenvedélyemnek. Nagyon sok jó dologra tanított meg engem a sportág, a magasfokú koncentráltságtól kezdve a fegyelmezett pályán történő viselkedésig. Ezeket a tulajdonságokat nagyon jól be tudom illeszteni a szakmai munkáimba is. Emellett a Gyulai Nyári Fesztiválon veszek részt, és a Déryné és Blaha estem turnéjának előkészületei is folynak."