Vajon mi történik akkor, amikor nincs előadás? Az Udvari Kamaraszínház színészei bepillantást engednek életükbe, és bemutatják, mi történik ilyenkor a kulisszák mögött.

"Amikor nem a világot jelentő deszkákon lépek fel, akkor legszívesebben a szép zöld gyepet választom. Szenvedélyes golfjátékos vagyok már több mint 20 éve. Ezen a nyáron is sokat hódoltam ennek a sportnak. A sportág már nemcsak játék szinten érdekel, idén terveztem női golf-öltözetet és nagy megtiszteltetés ért, hiszen a Zala Springs Golf Club Golfnagykövetévé választott" - újságolja Csomor Csilla, aki a Zergetánc Mária főhercegasszonyaként tér vissza a színpadra a nyári pihenő után, szeptember 17-én.

"Az idén nyáron is, épp úgy mint az előző néhány évben Pulán, az Isztriai-félsziget számomra legszebb városában töltöttem a szabadságidőmet, családommal. Mondhatnám a szokásos nyaralásunkat töltöttük, de egy tengerparti nyaralás hogy lehet szokásos, amikor nem csak a strandok, nem csak a partszakaszok, de minden bozót, fenyőfa, szikla és kavics ismerős, az otthon érzetét adja? Bent állok egy középület folyosóján, éppen egy tárlatot nézek a monarchia haditengerészet tisztjeinek portréjiairól: tudom, hogy az épület abban az időben épült, a horvát címer erőszakosan ott csüng a falon, de az én szemem mégis az alóla kikandikáló monarchia címerét véli felfedezni, és otthon érzem magam.

Bár a horvát a hivatalos nyelv, de hallom a németet, a magyart, a cseh, a szlovák, a lengyel szavakat az utca zajában, kultúrák tégelyében, a történelem megtépázott színterén, de én itt otthon érzem magam. Képzeletemben felelevenedik az a több száz éves monarchia-hangulat, amit a macskaköves utcák, szűk sikátorok, kikötők és piacok, kőépületek és a végtelen tenger közvetítenek. Igen, otthon érzem magam. Ez az én második otthonom, Pula. Nem hagyom a szívemben összetépni a térképeket semmilyen politikai és hatalmi akarat árán sem. Az idén nyáron is hazajöttem" – osztja meg bensőséges élményeit Kálló Béla Jászai Mari-díjas színművész, akit a Tizennyolc című darab államtitkáraként szeptember első napjaitól ismét a színpadon láthatunk.

Csizmadia Gergely színművész számára a színpad mellet a vízpart jelenti a feltöltődés forrását: a pecázás gyermekkori szenvedélye, és ez sem "hagyomány" családjukban, mint a színészet gyakorlása. Amint a képekből látszik a nyaralás náluk is sikeresen végződött, mindenki jól lakott, kezdődhet az évad! Az évad pedig a mai napon el is kezdődik, hiszen ma már a Tizennyolc című darabot játsszák az Udvari Kamaraszínházban.

"Idén nyáron »magyar tengerünket«, a Balatont választottam. Boldog voltam, hogy kétszer öt napot tölthettem Siófokon, baráti társaságban. A színház és a koncertek mellett kevés idő jut a barátokra, és most igazi feltöltődést jelentett számunkra az együtt töltött idő. Természetesen egy művész nem tudja végigpihenni a nyarat, hiszen ilyenkor több felkérés is érkezik. Amire a legbüszkébb vagyok, hogy felkérést kaptam a Tisza-tavi Fesztiválra. Amire nem számítottam, és a helyszínen tudtam meg, részt vett nézőként Michael Capasso, a New York-i Operaház igazgatója, aki később odajött hozzám gratulálni, és kérte, hogy küldjek neki zenei anyagot munkásságomról. Sikerült vele közös fotót is készíteni, ami nagy szó, hiszen köztudott róla, hogy nem szereti, ha fotózzák" – szól Nédó Olga hegedűművész vallomása egy fantasztikus balatoni nyárról, aminek méltó folytatása a ma kezdődő színházi évad.

Egy élménygazdag nyár után szeptembertől új bemutatókkal várja a nagyérdeműt az Udvari Kamaraszínház. Friss darabok, új témák és új művészek lépnek színpadra, hogy általuk ismét részesei lehessünk a magyar történelem egy-egy különleges fejezetének.