Április elsején mutatták be az Operettszínházban a Jekyll és Hyde című thriller-musicalt, ami azóta is hatalmas siker. A vasárnapi előadás előtt azonban nem várt hír érkezett: a címszerepet alakító Sándor Péter nem tudott színpadra állni, ezért váltótársa, Dolhai Attila ugrott be helyette - írja a Ripost.

Hétfőn végül kiderült, hogy Sándor Péter balesetet szenvedett a szombat délutáni előadás alatt. A második felvonás elején annyira beverte a fejét, hogy vasárnap orvoshoz kellett mennie, így nem tudott játszani. Szerencsére azóta kiderült, hogy minden rendben van, és több előadást már nem kell lemondania.