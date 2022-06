Megjelent Mardoll első, többé-kevésbé magyar nyelvű száma videoklip kíséretében. A klip Mardollhoz hűen igazán extrémre sikerült, amit egyébként ő maga álmodott meg.

"Marie Antoinette különc nő volt, több mendemondát kitaláltak róla, amelyek hozzájárultak a fejvesztéséhez. A klipben én is hasonló karaktert alakítok, aki elrontja a lakomát és káoszt teremt. Nem hajlandó beilleszkedni normákba, ezért a végén lefejezik. A klipben több, hozzám közelálló zenei arc is feltűnik: így a párom, Hadas Alfréd, de Pribelszki és Fehér Holló is szerepet kaptak. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a klipen dolgozott, csodálatos volt a közös munka" – mondta Mardoll.

Az új dal azonban nem nyerte el mindenki tetszését, sőt, elég kemény kritikák érték a rappert.

"Mi a f*sz ez ?! WTF ??" - írta valaki a Youtube-on.

"Ez valami borzalom. Singh Viki es Dér Heni féle legalja. Miért?!?" - írta egy másik hozzászóló Instagramon.

"Gondolod, ha Tóth Andinak sláger lett a trágárkodós dala, majd ez is az lesz? Nem lesz. Ez egy szar" - jegyezte meg egy kommentelő.