Az arcápolás első számú szabálya, hogy használjunk fényvédőt! Mindig! Télen is! Nyáron azonban még a szokásosnál is nagyobb odafigyelést igényel a fényvédőzés, hiszen ilyenkor teljes erőből támadnak az UV sugarak. De mit csináljon az, aki minden nap sminkel? Hogyan oldja meg az UVA és UVB védelmet? Nekik segíthetnek a színezett fényvédők.

A legelején érdemes leszögezni, hogy a színezett fényvédők vagy a fényvédős BB, CC krémek, alapozók önmagukban nem nyújtanak megfelelő védelmet a káros UV sugarak ellen. Ennek egyszerű oka van, méghozzá az, hogy a színezett termékekből nem tudunk akkora mennyiséget felvinni az arcunkra, ami valódi védelmet nyújtana. Ha így tennénk, akkor egy vastag, maszkszerű réteget kéne magunkra kenni, ami nem lenne túl esztétikus. Ezért mindenképpen azt ajánljuk, hogy a színezett fényvédő alá az arcápolási rutinunk szerves részeként mindig kenjünk arcra való fényvédőt, és csak ezt kövesse a színezett verzió.

Akkor mégis miért jó, ha kifejezetten UV-szűrős a BB, CC krémünk vagy az alapozónk? Azért, mert a fényvédelmet naponta többször is frissíteni kell – tehát nem elég reggel kenekedni, pár óránként meg kell ismételni -, aki viszont sminkel, az bajosan tudja ezt megoldani, kivéve, ha lemossa az egészet és előröl kezd mindent. Vagy beszerez egy színezett fényvédőt és napközben a smink megigazításával, a fényvédelmét is „újratölti". Szóval igenis jók a színezett termékek, hiszen a nyári izzadásban, pancsolásban úgyis korrigálni kell mind a sminket, mind az UV-védelmet, akkor pedig miért ne lehetne ezt egy lépésben megtenni?

Színezett fényvédő körkép

Könnyed BB és CC krémek

Uriage Roséliane CC Cream

Fényvédelem: SPF 50+

Bőrtípus: érzékeny, pirosodásra hajlamos bőrre

Az Uriage fényvédős CC krémje leheletfinom réteggel vonja be az arcbőrt, mégis képes rá, hogy elfedje az esetleges piros foltokat, emellett pedig megbízható védelmet nyújt az UVA és az UBV sugarak ellen is. A benne található termálvíz nyugtatja bőrt, míg a ginseng és a vörös alga kivonat óv a káros környezeti hatásokkal szemben.

PURITO Cica Clearing BB krém

Fényvédelem: SPF38/ PA+++ (közepes)

Bőrtípus: minden bőrtípusra

A koreai arcápolás méltán híres, tőlük indultak például hódító útjukra a manapság már a világ minden táján ismert BB és CC krémek is – mint amilyen a PURITO Cica Clearing BB krémje. A láthatatlan fedés és egészséges ragyogás mellett ráadásul a Purito BB-je még centella-kivonatokat is tartalmaz, amely erősíti a bőr saját védőrétegét. Bár a termék nagyon jó, arra figyeljünk, hogy ez a BB csak közepesen véd a káros napsugarak ellen, így jól alá kell fényvédőzni és gyakrabban kell frissíteni a színezett réteget is.

Színezett alapozók

Shiseido Sun Care Sports BB krém

Fényvédelem: SPF 50+

Bőrtípus: minden bőrtípusra

Bár a Shiseido Sun Care Sports elvileg egy BB krém, gyakorlatilag igenis egy alapozó, méghozzá a masszívabb fajtából. Nem csupán egységesíti az arcbőrt, de kifejezetten a hibáit is elfedi, rétegezhető és betonbiztos. Ez utóbbit mondjuk a márka is megemlíti: az ún. Quick Dry technológiának hála, a Shiseido terméke meggátolja az izzadtság végigfolyását az arcon, így sportolás vagy strandolás alkalmával sem kell attól félni, hogy a sminkünk elkenődik vagy lecsorog. Ráadásként pedig egy olyan formulát is tartalmaz, amely nedvesség hatására fokozza az UV védelmet.

BIODERMA Photoderm NUDE Touch MINERAL

Fényvédelem: SPF50+

Bőrtípus: érzékeny, pigmentfoltos, valamint kombinált, zsíros bőrtípusra

A Bioderma színezett fényvédője ultrakönnyű textúrával rendelkezik, tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, ráadásul 8 órán át tartó matt tapintású finish-t hagy maga után, így optimális a zsírosabb vagy kombinált bőrűeknek is. Emellett magas UVA és UVB védelmet biztosít, nem mitesszerképző, ugyanakkor fotostabil formula.

Kompakt fényvédők

Nagyon jó, hogy manapság már léteznek különféle színezett fényvédők, így nem kell lemosni az egész sminkünket, ha napközben egy kis frissítésre szorul az arcunk UV-védelme. Igen ám, de a munkahelyen vagy út közben még a színezett fényvédőkkel is kissé bajos a korrigálás, hiszen kell hozzá minimum egy tükör és egy ecset vagy blender, hogy a folyékony UV-szűrős csodákat felkenhessük. Ennek a macerának a kiküszöbölésére jöttek létre a kompakt fényvédők.

Missha Magic Cushion Cover Lasting

Fényvédelem: SPF50+/PA+++

Bőrtípus: minden bőrtípusra

A koreai Missha márka egy tenyérnyi tégelybe rejtette a színezett fényvédőjét, amely voltaképpen egyben alapozó is. Nagyon divatosak manapság a különféle cushionök, amelyek lényege, hogy a folyékony anyaggal átitatnak egy párnácskát és ehhez kell érinteni egy kis szivacsot, amellyel ezután az arcba tudjuk nyomogatni, paskolni a terméket. Nincs ez másképp a Missha magas UVA és UVB védelmet nyújtó színezett alapozójával sem, amelyet bárhol, bármikor előkaphatunk és már fel is frissíthetjük vele mind a sminkünket, mind a fényvédelmünket.

Artdeco Sun Protection Powder Foundation

Fényvédelem: SPF50+

Bőrtípus: minden bőrtípusra

A sor végére egy púderes fényvédőt hagytam az Artdecotól, amely azért jó, mert praktikus, kényelmes, bármikor előkaphatjuk a táskánkból – akárcsak a fenti cushiont –, viszont ami újszerű benne, hogy az állagának köszönhetően használhatjuk púderként smink fölé, de nedves szivaccsal erősebb fedés is elérhető vele, tehát voltaképpen ez egy 2 in 1 termék. Vagy inkább 3 in 1? Önmagában természetesen ez sem nyújt kellő védelmet az UV sugarak ellen, de napközben, kiegészítésnek kiváló.