Váratlan lehetőségeket jeleznek a bolygók keddre. S ezek a lehetőségek most nagyon kedvezőek is lehetnek. A kérdés persze, hogy tudsz-e élni ezekkel? Érdemes nyitott szemmel járni!

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A bolygók szerint felerősödhet a kalandvágyad kedden. Most szívesen próbálsz ki új dolgokat, vagy veted bele magad az ismeretlenbe. Remélhetőleg lesz módod megélni ezeket az erőteljes energiákat!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Kedden sem okoz gondot magadra irányítani mások figyelmét, a Vénusz bolygónak köszönhetően vonzó és nagyon sugárzó a megjelenésed. A szavakat is könnyebben megtalálhatod, így határozott meggyőző erővel rendelkezel. Tárgyaláson, eszmecserén tiéd lehet a főszerep!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Fáradhatatlan és szorgalmas lehet a keddi nap. Sokat is haladsz előre a munkában. Olyanban is esetleg, amit senki nem kért tőled. De sokan fognak örülni neki. Elsősorban persze te magad!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Kedden könnyedén ráérzel az összefüggésekre, villámcsapásszerűen megláthatsz olyan dolgokat is, amikről korábban talán egyáltalán nem is tudtál. Kifejezetten érdekes és szokatlan meglátásaid lehetnek.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Kicsit vegyél vissza kedden az uralkodó hajlamaidból! Különösen ott, ahol nem érezheted magadat nyeregben: a főnököddel vagy a hatóságokkal szemben. Még ha neked van is igazad, akkor sem kifizetődő ezt szemtől szemben a másik orra alá dörgölni.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szépen haladsz a kitűzött célok felé. Ne aggódj, kedden még egy igen rázós problémát is meg tudsz oldani, mellyel további jelentős előrelépést érhetsz el. Gondolj a társadra is! Neki is tudnál segíteni valamiben. Kérdezd meg, hogy miben!

Az összes jegy részletes napi horoszkópjáért KATTINTS IDE.