A világsztár a legjobb dalért - On My Way (Marry Me) - kapott elismerést - írja az Origo.

És valóban. A díjnak annyira örült, hogy talán észre sem vette, hogy melle kilátszik a ruhájából.

A legjobb film kategóriában a Pókember: Nincs hazaút nyert, a tévésorozatok közül az Eufória kapta meg a legjobbnak járó díjat.

Tom Holland a legjobb filmes, míg szerelme, Zendaya a legjobb televíziós alakításért kapott díjat.

