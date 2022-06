Sosem vonzódott különösebben a lepkékhez, most mégis velük osztja meg lakását a magyar pillangókissszony.

Hogy miért rajong ennyire a lepkékért, Sebők Éva nem tudja megmagyarázni, csak azt tudja, mikor kezdődött a rajongása. Tavaly szeptemberben kedvenc fagyizója felé sétálva hirtelen jutott eszébe, hogy pillangókat tartana.

„Gyorsan rá is kerestem az interneten, hogy hol tudnék lepkebábot venni. Találtam is egy szuper webshopot, amit egy szimpatikus pár működtet, ők tenyésztik is őket. Elsőre négy bábot vásároltam, s bár alaposan utánaolvastam mindennek, végül nem mindegyik kelt ki egészségesen. Sok hibát vétettem, de jó tapasztalás volt. Ma már saját fejlesztésű keltetőm van, és naponta kétszer permetezem a bábokat, hogy megfelelő pára legyen." – mesélte a Borsnak a rovarmániás budapesti lány, aki jelenleg kilenc szépséggel osztja meg otthonát.

Éva azt is elmondta, hogy a nappali fajták 2-6 hétig élnek, az éjjelieknek mindössze 1 hetük van, s bár kötődést nem érez irántuk, mindent megtesz azért, hogy rövid életük alatt boldogok legyenek.