Berki Krisztián május 6-án távozott az élők sorából, halála borzalmas űrt hagyott szerettei életében, ráadásul két gyermeke lett félárva. A két kislány lelki egyensúlyának megőrzése most az édesanyák, Hódi Pamela és Berki Mazsi feladata lesz, ahogyan az is, hogy kialakítsák a féltestvéri szeretetet gyermekeik között.

Dr. Droppa Lászlóné családterapeuta hosszú posztban fejtette ki erről a gondolatait, hogy ezzel segítséget nyújthasson a hasonló helyzetben lévőknek.

"Az apa két lány gyermeket hagyott hátra, akik két különböző családban nevelődnek, feltehetőleg más-más értékrend és családmodell szerint. Bonyolítja helyzetüket, hogy féltestvérek, de a mindennapjaikat külön élik. Egy közös pont azonban mindenképpen lesz a lányok életében, mégpedig édesapjuk hiánya, és ezzel egész életükben együtt kell élniük. Kérdés, hogy a két édesanya akarja-e a testvéri kötődést támogatni azzal, hogy fenntartja a lányok között a kapcsolatot?" – kezdte dr. Droppa Lászlóné. Hozzátette, Nati később sokat segíthet abban, hogy Emmában kialakulhasson egy egészséges apakép.

"Azt a tényt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy lány gyermekekről van szó, akiknek az édesapa a férfi minta és a vele való viszony egészen különleges, jellemformáló és egész életükre meghatározó. Eligazodást nyújthat a férfiakhoz való viszonyban majd a későbbi párválasztás folyamatában is. Nati 8 éves korára szerencsére már megélt egy fejlődési szakaszt, amelyben szeretetteljes kapcsolata volt édesapjával és vannak együtt töltött élményei, amelyeket bármikor felidézhet. Sajnos a pici Emmának ilyen emlékek még nem vésődtek be oly mértékben, hogy spontán felidézhetők legyenek. Ehhez neki majd segítségre lesz szüksége és ebben legjobban Nati tud majd segíteni neki" – írta a pszichológus, majd konkrét tanácsot is megfogalmazott azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek.

"Mivel hasonló esetek sajnos elég gyakran előfordulnak, hozzám is többen fordultak már ilyen problémával, így a tanácsom a következő: ilyenkor mindkét szülő részéről nagy fokú érzelmi intelligenciára, türelemre és empátiára lesz szükség ahhoz, hogy a gyerekeket úgy neveljék, hogy veszteségük ellenére megélhessék testvéri kapcsolatukat és az édesapjuk iránti szeretetüket."