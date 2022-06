Még az is lehet, hogy Irénke párkapcsolata arra fog rámenni, hogy Laci már többedszerre sem volt hajlandó Isten előtt is örök hűséget fogadni neki. Laci már kétszer visszalépett a templomi esküvőtől, most viszont külföldre utaztak, hogy ezúttal már tényleg ne tudja menekülőre fogni. A vőlegény azonban még így is megszökött a ceremónia elől.

Irénke a nagy esemény előtt két órával még élőben bejelentkezett, és elmondta, hogy a nagy meleg miatt ő bizony bikiniben fog az oltár elé állni - úgy tudni, Lacinál ez tette be a kaput, így megint visszalépett. Legalábbis a mahianaroszallo.com-on ez olvasható.

A Ripost úgy véli, a hír csupán kacsa, azonban hozzáfűzték, hogy ne ítéljünk meg egyetlen portált sem azért, mert "alkotói nem igazán vannak tisztában a magyar nyelv helyes használatával".