A megismerkedésükről korábban mesélt Lilkó: párja még nem ismerte őt, amikor otthon a tévét kapcsolgatva megpillantotta az Exatlon egykori bajnokcsapatának játékosát a Sztárban Sztár színpadán táncolni. A fiú rögtön tudta, hogy randira kell hívnia a lányt, ám Lili nem könnyen ment bele a találkozóba.

Végül csak összejött a randi és így a nagy egymásra találás is. Hamarosan össze is költöztek, s a hírek szerint hamarosan össze is házasodik Kocsis Lili és Marques-Airosa Patrik.