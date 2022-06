Az Exatlon bajnoka, dr. Busa Gabiaz Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt: szerelme megkérte a kezét. Gabi az eljegyzési gyűrűt is megmutatta a rajongóknak, a fotó alatt - amit ide kattintva tudsz megtekinteni - pedig sorakoznak a gratulációk.

Az exatlonosok közül többek között Kempf Zozó, Somhegyi Krisztián, Újvári Iza, Szente Gréti, Böjte Dave és Jósa Danny is sok boldogságot kívántak a szerelmespárnak.

A legnagyobb IGEN!

-írta a fotó mellé az Exatlon egykori győztese.

A lánykérésre egyébként a Maldív-szigeteken került sor. Gabi egy korábbi posztban azt is elárulta, hogy két évvel ezelőtt az Exatlon győzelem mellé járt egy nyereményutazás is, és bár eredetileg New Yorkba utaztak volna - ahol részt vehetetett volna a New York City Marathonon - végül máshogy alakultak a dolgok. Miután az utazási iroda felajánlotta, hogy válasszanak másik úti célt, ők a meseszép Maldív-szigeteket választották, ahol immár menyasszonyként és vőlegényként élvezik a nyaralásukat.