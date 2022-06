Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsika néhány nappal ezelőtt jelentették be a hírt, hogy tizenegy év után külön utakon folytatják . Krisztián most elmondta, hogy alapvetően jól érzi magát, de a magányos esték megviselik.

Zámbó Krisztián Instagram-oldalán közölte a nyilvánossággal, hogy 11 év után véget ért a kapcsolata Zsuzsikával. Az énekes leszögezte, nem harmadik fél miatt döntöttek úgy, hogy elválnak az útjaik, hanem az idő elteltével sokat változtak, és mások a jövőről alkotott elképzeléseik.

A szakításkor az énekes optimistán tekintett a jövőbe, ám most bevallotta, hogy a magányos, egyedül töltött esték azért megviselik.

"Nyilván vannak nehezebb óráim. Egyedül ülök itthon ebben a nagy lakásban, nincs kihez hozzábújni elalváskor, megiszom egy kis bort és kijön belőlem a romantikus énem"

– mondta a Bors megkeresésére Zámbó Krisztián.

"De összességében azt tudom mondani, hogy nem vagyok magam alatt, nem omlottam össze. Zsuzsival jóban vagyunk, találkozunk is, még az is lehet, hogy egyszer újra egymásra találunk. Vagy nem... Most, hogy újra szingli vagyok, elég sok hölgy ír rám... Talpraesett vagyok, van önbizalmam, ez bejön a nőknek" – magyarázta Krisztián.