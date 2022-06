Rubint Réka két nagyobbik gyerekének, a 18 éves Larának és a lassan 17 éves Norbikának most, hogy véget ért az iskola, határozott terveik vannak a nyárra.

Lara és Norbika a pihenés mellett munkát vállalnak a nyáron - írja a legfrissebb Story magazin.

"Nincs szükség arra, hogy bármit is rájuk erőltessünk, mint például a nyári munkát. És nem is egy kis mellékesért szánták rá magukat – kapnak tőlünk zsebpénzt, amiért szintén megdolgoznak, és van némi megtakarításuk –, egyszerűen nekik ez a természetes" – mesélte Rubint Réka, aki azt is elárulta, milyen nyári munkát vállaltak a gyerekei.

"Norbika pár hete mondta az apjának, hogy szeretne jobban belelátni az üzletbe, majd megkérdezte, hogy bejöhetne-e a központi irodánkba segíteni, illetve beállhatna-e az egyik boltba eladónak, mert akkor egyúttal azt is megtanulja, hogyan kell a vevőkkel bánni. Norbi persze a legnagyobb örömmel bólintott rá. Lara pedig abban a lovardában szeretne több időt tölteni, ahol így is ott van szinte mindennap 3-4 órát – gondozza a saját lovát, lovagol" – mondta el Rubint Réka.