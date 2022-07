A XXI. századnak azonban nemcsak hátrányai, hanem előnyei is vannak. Ilyenek például a digitális naptárak és a tematikus applikációk, amelyek megjegyzik helyettünk a legfontosabb dolgokat. Sőt, még annál is többet, hiszen az aktuális súlyunktól kezdve a vitaminszedési szokásainkon át a folyadékpótlásig bármilyen fontos emlékeztetőt be tudunk állítani. Vagy a női ciklusra visszatérve, ezekkel a modern appokkal nem csupán termékenységi előrejelzést tudunk beállítani – vagyis megsaccolhatjuk, mikor lesz ovulációnk –, de akkor is nagyon hasznos lehet, ha pont elkerülni szeretnénk a gyermekáldást, vagy ha összevissza jelentkező menstruációval, azaz cikluszavarral küzdünk.

Persze akinek rendben működik a menstruációs ciklusa, annak kevésbé van szüksége efféle fortélyokra, ám aki például PMS-sel küzd, annak bizony ajánlott az ovuláció ideje mellett a havivérzés előtti problémákat is listázni, hónapról hónapra követni! Hiszen a menstruáció előtt nagyjából egy héttel jelentkező PMS-tünetek tárháza rendkívül széles: ingerlékenység, falánkság, fizikai fájdalmak, puffadás, a mellek érzékenysége, depresszió, hogy csak a legjellemzőbbeket említsük.

Ezek jelentkezése, erősödése vagy enyhülése, akár cikluszavarral is társulva szoros összefüggésben lehet egyebek mellett az életmódunkkal, étkezési és sportolási szokásainkkal, lelkiállapotunkkal is. Ezért a panaszokat ezekkel együtt érdemes követni, mert amellett, hogy ezek az információk az orvosnál is hasznosak lehetnek a diagnózis felállításakor, mi magunk is rájöhetünk, mi súlyosbítja vagy enyhíti a kellemetlen tüneteket.

A cikluszavarunk például egy erős stressztényező kiiktatásával rendeződhet, de a PMS-tüneteken is gyakran pusztán kicsit egészségesebb életmóddal is úrrá lehetünk. A rendszeres testmozgás (például torna vagy aerobic heti 3-5 alkalommal), meditáció, jóga, medencefenéki izmok (az alhas, a belső hasi és gátizmok, a farizmok) tornája mind-mind rendkívül pozitív hatású.

Az alapvető vitaminkészítmények napi rendszerességű szedése szintén hasznos lehet (különösen a B-vitamincsalád), ahogy a kalciumot és magnéziumot tartalmazó étrendkiegészítők fogyasztása is.

Gyógyteaként a következő keverék a PMS esetén például hatásos lehet: egy evőkanál nyírfalevél, két evőkanál kifejtett babhüvely, fél evőkanál zsurló, cickafark, illetve kamillavirág keverékéből összesen két evőkanállal tegyél két és fél deci vízhez, forrald fel, majd szűrd le. Naponta 2-3 csészével igyál belőle. A cickafark-, valamint a kamillatea gyakran önmagában is hatásos. Ilyen hasznos gyógynövény a barátcserje is, amelyet már az ókorban is használtak nőgyógyászati gondok kezelésére, amelyben igen hatásosnak bizonyult.

2-3 hónapja már fennálló vagy súlyos tünetekkel természetesen orvoshoz kell fordulnunk a mögöttes okok feltárása és kezelése érdekében. Ám gyakran nincs is szükség hormonok vagy más, komolyabb gyógyszerek szedésére, elegendő lehet a fenti tippekkel élni. Mindenesetre az nem megoldás, hogy beletörődünk a zavaró vagy a teherbeesést akadályozó cikluszavarba, illetve a PMS kellemetlen tüneteibe. Ezek nem kötelező elemei az életünknek, tegyünk ellenük!

