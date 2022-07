Kate már Fülöp herceg temetése után is azon volt, hogy újra összehozza a két testvért, amolyan békefenntartóként igyekszik közvetíteni Vilmos és Harry között.

Most azon dolgozik, hogy Harry is kapjon meghívást Vilmos születésnapi rendezvényeire, ám Meghanról a hírek szerint nincs szó. Ő ugyanis már annyira lejáratta magát, és a britek szerint Harry herceget is a családja ellen fordította, hogy már ember nincs a királyi családban, aki szívesen látná őt bármilyen rendezvényen.

Kate Middlton maga is szoros barátságot tartott fenn férje öccsével - írja a Daily Star.