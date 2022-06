Különköltözött Molnár Gusztáv és felesége, Fazekas Vivien. A fiatal feleség elárulta, miért döntöttek így, és arról is beszélt, hogy van most a színész.

Egy ideje már nem él egy fedél alatt a színész és felesége. A Drága örökösök sztárjai úgy döntöttek, jobb, ha átmenetileg nem élnek együtt -írja a Blikk.

A napilapnak Vivien beszélt döntésük okáról, és arról, hogy van most a depresszióval és alkoholizmussal küzdő Gusztáv.

Igen, igaz, Guszti most nem él velem... Picit megrogytunk az elmúlt egy évben, a történtek megviselték a kapcsolatunkat. Addig, amíg ő nem áll talpra, nem gyógyul meg, ez így is marad – kezdte a lapnak Vivien, akit 2020-ban vett feleségül a színész.

"Ő most a gyógyulásra fókuszál. Azt mondtuk, addig, amíg ő nem tesz azért, hogy jól legyen, a kapcsolatunkat nem tudjuk tovább folytatni. Én a végsőkig kitartottam mellette, támogattam, az összes energiámat felhasználtam erre, de be kellett látnom egy idő után, hogy nem akarhatom helyette én a gyógyulást, ez csakis rajta múlik. Rengeteg szakirodalmat olvastam a függőséggel, mentális problémákkal kapcsolatban, hosszú hónapokon keresztül bújtam őket, és a konklúzió ugyanaz volt: amíg ő nem néz tükörbe és ismeri be, hogy baj van, hiába állok mellette. Most nem élünk egy fedél alatt, de beszélünk telefonon, nem engedtem el a kezét. Nem hagyom cserben, nem fordulok el tőle, de egyszerűen tovább nem akarhatom én, hogy jól legyen, hanem ezért neki kell megharcolnia. Most egy darabig külön lakásban folytatjuk az életünket, mert ez kell ahhoz, hogy csinálja a terápiát, gyógyuljon, magára fókuszáljon. Nehéz volt megélni, hogy elmegy, és hogy innentől csak magára számíthat"

– folytatta Vivi.

A színész felesége bízik abban, hogy Gusztáv befekszik egy hosszabb, fél-egyéves kezelésre is, és teljesen felépül. Úgy véli, ha ez sikerül, a kapcsolatukat új alapokra helyezve tudják folytatni.

"Guszti értékes ember, jó a lelke, de teljesen összetört, összeomlott. Az egész családom, a barátaink, mindenki támogatta őt. Nekem most meg kell nyugodnom, és a fiammal foglalkoznom. Szeretnék dolgozni, a gyermekemmel lenni, elmenni nyaralni. Egyszerűen csak élni! Szomorú vagyok a történtek miatt, de nyugodtabb is, amióta meghoztuk ezt a döntést. A remény hal meg utoljára, és bízom benne, hogy minden jól alakul"

– mondta Vivien.