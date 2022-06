Dóra mindig őszintén, kendőzetlenül mesél az anyasággal kapcsolatos tapasztalatairól, most például testképével kapcsolatos aggodalmaiba avatta be a Blikket.

Sokat látom magam a tükörben, és néha ócsárolni is szoktam magam, de Jenő minden esetben leállít, és biztosít arról, hogy neki így is tetszem. Nem is arról van szó, hogy bikiniben hogyan nézek ki, hanem arról, hogy jól érezzem magam a testemben.

– magyarázta az influenszer, aki kismamaként, tervezőgrafikusi tanulmányai mellett eddig nem sűrűn tudott eljárni mozogni, illetve száz százalékosan odafigyelni az étrendjére, de mint mondta, ez hamarosan változni fog.

Néha már el tudtam menni edzeni, vagy az otthonunkban mozogtam, viszont csak most tudok majd igazán azon dolgozni, hogy újra jól érezzem magam. Az étrendem már készül, de persze addig nem diétázom, amíg szoptatok, hiszen Millának is fontos, hogy a megfelelő tápanyagok és kalóriák általam a szervezetébe jussanak

– mondta Dóri.