Tóth Andi mindig meg tudja lepni a rajongóit. Nemrég azzal sokkolta követőit, hogy bejelentette, szinte minden készülő dalát kukázta , mivel nem volt velük elégedett. Most pedig vadító külsővel tért vissza az egyhetes horvátországi nyaralásból.

Az extravagáns énekesnőnek ezúttal is állandó fodrásza, Frohner Fecó készített frizurát, amely az eddigiektől eltérő lett. Az egyenes és hosszú hajat felváltotta egy rövidebb, göndör fazon, ezzel pedig teljesen más karaktert kapott Tóth Andi arca. A rajongói egytől egyig imádják az új megjelenését, ám ahogy az lenni szokott, most is érkeztek kritikus hangok.

Egy bajom van ezekkel a fotózásokkal vagyis a készült képekkel,hogy alapvetőleg egy kib*szott jó nőt (bocs a kifejezésért de igy van), miért kell úgy kisminkelni,hogy teljesen máshogy nézzen ki mint valójában... szép,szép... de ez már nem Ő!

– írta az egyik kommentelő és ezt Andi sem hagyta szó nélkül. Az énekesnő rövid üzenetben reagált a kritikára.