Az ország egyik legnépszerűbb énekesnője öt hónappal Lujzi, Zalán és Keve születése után tért vissza a színpadra. Magdi egy teltházas bulival indította el nyári turnéját a Budapest Parkban.

"Bevallom, nem vagyok olyan fizikai állapotban, mint előtte. Egyrészt soványabb vagyok, nyilván azért, mert nincs rajtam az a mennyiségű izom, hiszen a szoptatás miatt nem edzhetek még. Fáradtabb is vagyok, de az egy szerencsés helyzet, hogy a gyerekek leesznek rólam mindent. Emellett nagyon jó a genetika, de az alkatom biztos, hogy annak köszönhető, hogy ők most mindent energiát elhasználnak. A kondi most az, hogy emelgetem őket és mivel hála istennek nagyon szépen nőnek, a kar- és a vállizmom már erősödik"

– mondta a Blikknek az énekesnő.

"Hazatalálás. Pontosan az az érzés töltött el, mint amikor egy hosszú út után az ember belép az otthonába, leteszi a bőröndöt és körülnéz a házban, majd azt mondja: de jó, itthon vagyok. Ez az érzés fogott el, amikor felléptem a színpadra és igaz, kellett egy kis idő, amíg az ember akklimatizálódik, de jó energiákat éreztem. Még úgy is, hogy volt egy-két apró technikai malőr, például sokkal hangosabbra tekertem a fülembe a kontrollt. De ezek ennyi kihagyás után érthetőek"

– árulta el a koncertet követően a háromgyerekes énekesnő.

Magdi innentől kezdve szinten minden héten színpadra áll, 2023. február 25-én pedig az Arénában koncertezik. A napilapnak elmondta, hogy korábban ő is a csapattal utazott a turnébuszban, ikrei miatt azonban most külön megy, így csak egy etetést hagy ki.