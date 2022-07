Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Nagyapám az esküvő előtt le akarta beszélni anyámat a házasságról. Azt mondta: rossz házasság lesz. Az is lett. Igazat mondott. El is váltak. Viszont akkor én nem születek meg, és most nem olvashatnád az írásomat. Meggyőződésem, hogy életünknek van egy rejtett forgatókönyve, amit nem ismerünk.

És ebben jó és rossz, szép és csúnya, siker és bukás, csőd és zűrzavar benne van. Visszanézve látni. Ha kétségbeesel, dúlt vagy, konfliktusokat élsz át, nem mondom, hogy ne légy dúlt, vagy zaklatott, mert lehetetlen, de legalább tudd, hogy valamilyen mélységes okból jól van ez így. Végső jó tanácsot pedig senkitől nem kaphatsz, még anyádtól sem, mert nem ismerik életed könyvét.



