Farkasházi Réka a Palikék Világa by Manna című internetes műsor legutóbbi vendége volt, ahol elárulta, hogy vidám, mosolygós természete ellenére neki is vannak olyan napjai, amikor mélyponton érzi magát.

Farkasházi Réka egy sugárzó nő, akiről sokan azt gondolják, hogy mindig pozitív és mosolyogva veszi az akadályokat. A színésznő elárulta, hogy bizony neki is vannak rossz napjai, amikor rá sem ismer saját magára.

"Sokszor nagyon össze tudok zuhanni, akkor árnyéka vagyok önmagamnak. De az is igaz, hogy könnyen átbucskázom ezeken a pillanatokon. Sírós vagyok, a fáradtságtól is tudok sírni, és összezuhanok, de olyankor még külsőre is" – árulta el Farkasházi a Palikék Világa by Manna című internetes műsorban, aki a saját bevallása szerint nagyon rosszul viseli a „szeretetlenséget".

"Kifejezetten függök mások szeretetéről. Ez tök nehéz, de ez a fajta érzékenység az, amitől tudom azt csinálni, amit csinálok. Érdekes módon inkább nem a munkakapcsolataimban értek az erős érzelmek, mert azokat mindig tudtam kezelni, de az emberi kapcsolataimban nagyon sokszor helyeztem magam sebezhető távolságba. Vannak olyan emberi kapcsolatok, nevezzük barátságnak, amikbe az ember beletesz sok érzelmet, szeretetet, energiát. Amikor rájön, hogy a másik ember nem erre vágyik, vagy nem tudom őt jól szeretni és viszont, akkor pont olyan nehéz kiszállni belőle, mint egy rosszul működő kapcsolatból, vagy egy bántalmazó kapcsolatból. Előbb hibáztatod magad. És nekem nagyon nehéz volt ezekből a kapcsolatokból kikecmeregni. Több ilyen baráti kapcsolatom is volt, és mindegyik onnan indult, hogy az a másik annyira nem is kedvelt, de akkor én még inkább azt akartam, hogy szeressen, és mindent megadtam ezért. De ez egy hülyeség. Most már nyilván tudom, hogy nem kellett volna" – mondta.