Majka kedvese ma újabb fotóval lepte meg követőit, akik elsőre lehet, hogy furcsán nézték a képet, hiszen két Dundikát is láthattak rajta.

Hajni boldogan újságolta, hogy megtalálta a hasonmását. Ennek bizonyítékául több fotót is megosztott magáról és a rá kissé tényleg emlékeztető hölgyről, valamint egy rövid üzenetet is mellékelt a képekhez. Mint írja, a világon elvileg mindenkinek van hét hasonmása. Ennek az az oka, hogy az emberi génállományban nagyfokú a hasonlóság, így akár a közelünkben is megjelenhetnek az úgynevezett alakmások.

Nos, az én egyik alteregóm elég közel ült ma hozzám. A többi 6 embert még keresem

– írja posztjában Dundika, ám a követőti nem győzte meg arról, hogy valóban az "ikestestvérére" bukkant volna.

"Aki ezt még csak hasonlónak is látja, annak nincs a látashoz tehetsége, csak a nézéshez. Valóban, tök egyformák. 2 nő hasonló hajjal. Bármijük hasonlíthat, de az arcuk semmiképpen nem."

"Még jó ,hogy kicsit se hasonlit rád..."

Szerintem a kozmetikázásotok hasonlít, nem a vonásaitok. De ha az előbbi már elég ahhoz, hogy valaki hasonmás legyen, akkor nézz el csúcsidőben bármelyik plázába, és egy órán belül találsz még vagy ötven hasonmást

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.