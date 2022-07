Dévényi Tibor nemrégiben arról beszélt, tizenhárom év után feleségül veszi kedvesét, Beát, ám az esküvő késik. A lemezlovas annyit dolgozik, hogy nincs ideje most az esküvőszervezéssel foglalkozni, így a lagzi egyelőre várat magára.

"Lesz esküvő, de hogy mikor, azt nem tudom, egyelőre nincs időm megnősülni, sőt arra sem, hogy foglalkozzunk a témával" - nyilatkozta a Blikknek Tibi bácsi. Hozzátette, a sok munka már fárasztja is, sokszor nehezére esik a mozgás.

"Általában egészen a színpadig visznek autóval, a dj-pult mögött is ott a szék, hogy ne kelljen állnom, úgyhogy amennyire csak tudnak, segítenek, így bottal csak pár lépést kell megtennem a színpadon, amit a közönség talán észre sem vesz" - nyilatkozta és arról is beszélt, a cukorbetegsége miatt a taplálkozására és a gyógyszereire is oda kell figyelni.

"Szerencsére én nem jártam úgy, mit sok velem egykorú művész, akinek csak a pár tízezres ORI-nyugdíja van, én ugyanis újságíróként is dolgoztam, de azért be kell vallanom, az a 110 ezer forint azért nem biztosít luxuséletet" - indokolta, hogy miért kell még ma is dolgoznia.