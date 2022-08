Talán sosem volt akkora kultusza a kerek és feszes popsinak, mint az utóbbi években. Mindenki almára és barackra hajazó hátsóra vágyik, ez a forma azonban csak nagyon keveseknek adatik meg alapjáraton. A jó hír azonban az, hogy kitartó munkával a farizom remekül formálható, így voltaképpen bárkinek lehet divatos popsija. Hogyan? Mutatjuk!

Guggolás

Azt kell, hogy mondjuk, nincs új a nap alatt, és az egyik leghatásosabb gyakorlat a farizmok formálására még mindig a guggolás. Ezt a gyakorlatot vállnál szélesebb terpeszből érdemes indítani és minél mélyebbre kell guggolni, hogy hatékony legyen. Amire érdemes vigyázni, hogy a hátunk maradjon egyenes, a térdünk pedig ne csússzon előre – a legjobb, ha a gyakorlat közben a sarkunkon van a testsúlyunk és a lábujjakat szinte el tudjuk emelni a talajtól.



TIPP: ha már gördülékenyen megy a guggolás, nehezítsük a gyakorlatot súlyokkal.

Felhúzás

A felhúzás egy olyan gyakorlat, amely nem csupán a popsit, de szinte az egész testet jól megmozgatja. Jó hatással van a lábra, a hátra, a combra és persze a fenékre is. Több típus is létezik belőle, így indíthatjuk széles terpeszből (szumó) és szűkebből is (hagyományos), attól függően, mire szeretnénk dolgozni, illetve, hogy mennyire vagyunk edzésben.

Kezdésnek érdemesebb inkább a konvencionális, azaz szűkebb alapállást választani. Fontos, hogy a felhúzásnál folyamatosan egyenes legyen a hátunk, a gyakorlatot a földről indítsuk, teljesen egyenesedjünk ki és végig kontrollálva végezzük a mozdulatot. Otthon használjunk hozzá kézi súlyzót, teremben pedig végezhetjük rúddal ezt a gyakorlatot.

Lábemelés

A különféle lábemelések szintén csodákat művelnek a farizommal. Ebből a gyakorlatból ráadásul rengeteg típus létezik. Indíthatjuk térdelésből vagy könyökre támaszkodva, a lábat pedig emelhetjük nyújtva és hajlítva is. Végezhetünk hátsó lábemelést, oldalsót-, de akár félköríveset is. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a hátunk egyenes legyen, a fejünk pedig a gerincvonal meghosszabbításaként folytatódjon, tehát ne lógjon és ne is emeljük fel.

A lábemeléseket nem csupán négykézláb-helyzetből, de oldalfekvésből is indíthatjuk. Ebben az esetben szintén lehet nyújtott vagy hajlított a láb pozíciója.



TIPP: itt is nehezíthetjük a gyakorlatot lábsúlyokkal vagy gumiszalaggal.

Amit még tehetünk

Az izomtömeg növelésével a fenék látványosabbá, kerekebbé és tónusosabbá válhat, ám nem árt, ha az edzés mellett egyéb praktikákat is bevetünk. Sok esetben a nők nem csupán a popsi méretével, formájával, de az állagával is elégedetlenek - a narancsbőr ugyanis a formás fenéken is tartós gondot okozhat. Ennek mérséklésére érdemes egészségesebben étkezni, sok folyadékot fogyasztani, rendszeresen masszírozni a területet és váltózuhannyal edzeni a kötőszövetet.