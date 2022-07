A narancsbőr akkor alakul ki, ha a vér- és nyirokkeringésbe valami probléma adódik, s ennek következtében egyfajta ödéma alakul ki a test különböző pontjain – általában a combokon, fenéken, felkaron. A cellulit kialakulásának elsőszámú oka a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, de azoknál is előfordulhat, akik bár vékonyak, ám valamilyen hormonális problémával küzdenek vagy csak szerencsétlen genetikát örököltek.

De mégis mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha már kialakultak a makacs gödröcskék?

Figyeljünk a helyes táplálkozásra

Bár már unásig ismételt dolog, mégis tény, hogy a bőrünk szépségéhez a helyes táplálkozáson keresztül vezet az út. Ez igaz éppen úgy az arcőrünkre, mint mondjuk a popsinkra. Ha ugyanis a szervezetben sok a zsír – mert a helytelen táplálkozás miatt súlyfelesleg alakul ki –, akkor a zsírsejtek megduzzadnak, tehát a narancsbőr is egyre látványosabbá válik. Úgyhogy az első tanács, hogy csökkentsük a szénhidrát és zsírbevitelt, valamint növeljük a zöldség- és gyümölcsfogyasztást, emellett pedig igyunk naponta 2-3 liter vizet, hogy a méreganyagok távozni tudjanak a szervezetből.

Mozogjunk!

A szép bőr másik titka, hogy rendszeresen mozogjunk. Akkor is, ha esetleg vasággyal ötven kilót nyomunk - a mozgás ugyanis nem csak azoknak fontos, akik súlyfelesleggel küzdenek! Ez egy hatalmas tévedés, ahogyan az is, hogy egy vékony nőnek nem lehet narancsbőre. De lehet! Ez pedig annak a következménye, hogy egyrészt valószínűleg genetikailag gyenge kötőszöveti szerkezetet örökölt, másrészt pedig nincs rajta elég izom. Az a bizonyos ötven – vagy hatvan, hetven, akárhány – kiló ugyanis nem mindegy, miből tevődik össze. Izomból, amely feszes, sima, ruganyos vagy valami egészen másból, amely hepehupás combot eredményez.

Inkább az olcsó váltózuhany, mint a drága krém

Ha betévedünk egy drogériába és körbenézünk, egészen biztosan több polcnyi csodakencére bukkanunk, amelyek mind azt ígérik, hogy semmi perc alatt leszámolnak az ádáz narancsbőrrel. Nem érdekes, ha plusz húsz kiló van rajtunk vagy soha az életben nem sportoltunk még semmit, sőt ehetünk hamburgert fagylalttal, akkor is hatnak két hét alatt. Ugye ennek senki nem dől be? Mert bármennyire is 2022-ben járunk, nincs az a gél, krém vagy szérum, amely önmagában megszüntetné a narancsbőrt. Úgyhogy ne is pazaroljuk ilyesmire a pénzünket. Ami viszont hathat és pénzbe sem kerül az a vérkeringést serkentő 3-5 percig tartó váltózuhany, illletve a luffaszivacsos vagy kefés masszázs, ezek ugyanis, rendszeresen alkalmazva, valóban feszesítik a kötőszövetet.

Kezelések

A különféle kezelésekkel is érdemes óvatosan bánni, mert sok esetben ezek is teljesen hatástalanok. Ilyenek a különféle otthoni masszázs és ultrahangos ketyerék, a zsírleszívás – amelynél ugyan centikben mérhető a változás, a feszességet azonban nem adja vissza –, a reflexzóna-terápia avagy a kézrátétel... Ami viszont elősegítheti a cellulit felszámolását az a heti egy szaunázás és a képzett szakember által végzett nyirokterápia.