Széki Attila és Majka útjai elváltak, Curtis ugyanis nem jelent meg múlt hétvégén a villányi koncerten. Cserbenhagyta zenésztársait, Majka pedig azonnal le is zárta a közös munkát. Attila sokat bukhat ezen, a Bors utánajárt , mennyi pénzt veszíthet az újabb balhé miatt.

"Annyit lehet körülbelül tudni, hogy egy nagyobb koncertért hozzávetőlegesen 6 és fél millió forintot kap az egész produkció. Ennek komoly részét a technikai szekció, és a stábtagok emésztik fel, ugyanis egy nagyobb fellépésre kamionokkal érkeznek, és egy egész napig készülnek a koncertre. Nagyon nehéz ezt kívülről megítélni, azonban én azt gondolom: Majka nem fogja teljesen cserben hagyni barátját, és megvonni tőle minden gázsiját. Úgy tippelem, hogy ha nem is a teljes összeget, de egy részét feltehetőleg meg fogja kapni egy ideig Curtis is" - mondta a lapnak Dred Bíró Zsolt zeneipari szakember.

Elmondta azt is, hogy minimum ötven, de lehet, hogy hatvan fő alkot egy olyan stábot, mint Majkáéké. A technikusoktól kezdve a táncosokon keresztül a zenészek, és persze az énekesek is ott vannak. Majka és Curtis mellett még Nika is a színpaon áll. Egy gitáros, vagy billentyűs körülbelül 100 ezer forint körül keres egy koncerten, azonban a frontemberek ennek a többszörösét viszik haza tisztán. Valószínű, hogy Majka és Curtis kapja a legnagyobb pénzt, hiszen ők adják a nevüket ehhez.

Majkáék augusztus végéig még 7 nagykoncertet adnak, így a lap számításai szerint akár 10 millió forinttól is eleheshet Attila ebben a két hónapban.

Curtis egyébként tagadja, hogy újra a kábítószerhez nyúlt volna, és karrierjét egyedül folytatja. Hétvégén a tervek szerint két helyen is koncertezik.