Szandi lánya, Blanka már egy ideje az Egyesült Államokban él, onnan posztol csodásabbnál csodásabb fotókat. Korábban is volt már rá példa, hogy bikiniben mutatta meg magát: így tett most is. Blankát piros fürdőruhában, mosolyogva fotózták le, a képért pedig odavannak a kommentelők.