Csiszár István és kedvese a pandémia alatt fogadott egymásnak örök hűséget. A lagzit azonban nem volt lehetőségük megtartani: az egykori Sztárban sztár leszek! győztes most elárulta, hogy mikor tartják a nagy bulit.

Csiszár István és felesége a pandémia alatt házasodtak össze, arra azonban nem volt lehetőségük, hogy a család és a barátok társaságában megünnepeljék a nagy eseményt. Ezt mindenképpen be szeretnék pótolni, és már ki is tűzték a lagzi időpontját.

"Szerencsére Betti, a feleségem gyakorlatilag meg is szervezte az egészet, de nem idén, hanem jövő nyárra tervezzük. Reméljük, nem fogja megakadályozni sem a vírus, sem más . A kislányunk most lesz 17 hónapos, és mindenképp szeretnénk neki kistestvért. Úgy gondolom, maximum három év korkülönbség lenne az ideális, így az esküvő környékén belevágunk a babaprojektbe is" – mondta a Blikknek István.