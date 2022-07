MC Hawer nagyon szerencsés, mert húgára a legnehezebb időkben is számíthat. A testvérpár egy közös nyaraláson pihente ki a mindennapok fáradalmait.

MC Hawer nagyon jó kapcsolatot ápol a húgával, akivel nemrég egy közös nyaralásra utaztak el Olaszországba.

"A húgom másfél évvel fiatalabb tőlem. Ő is számos megpróbáltatással nézett szembe az elmúlt időben, emellett volt egy komolyabb betegsége is. Magányos, csakúgy egyedül van, mint én. Igaz, szerintem az, ha nincs párunk, nem feltétlenül jelent magányosságot" – mesélte a Borsnak MC Hawer.

"Mi gyerekkorunk óta nagyon imádjuk egymást, mindig mindenben számíthattam rá, most én is szeretném neki bebizonyítani, itt vagyok mellette. Ha a kórházba kellett menni érte, ott voltam, ez az utazás is egyfajta hála, és az a minimum, amit érte tehetek, hogy állom a költségeket. Rengeteg mindent köszönhettem neki az elmúlt évtizedben" - magyarázta az énekes, aki szeret olyan helyre utazni, ahol nyugodtan tud pihenni.

"Szeretem Olaszországot, és azt, hogy nem ismernek fel. Egy magyarországi zsúfolt strandon a szőke fejem kirí a tömegből. Ha egy ember odajön hozzám, vonzza a többit is, az pedig már nem egyenlő a nyugodt pihenéssel. Ha az embernek vannak lelki gondjai, nem is kíván idegenekkel beszélgetni. Sosem gondoltam volna, hogy eljutok idáig, mert fiatal korom óta ismert és elismert akartam lenni" – tette hozzá.