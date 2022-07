Győzike a Palikék Világa by Manna című műsorban beszélt arról, hogy milyen súlyos mentális problémákkal küzd, és hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk ezekről a témákról, hiszen ha Berki Krisztián is beszélt volna a saját gondjairól, talán még ma is élne. A showman arról is beszélt, hogy ha az édesapjához fordul, megtagadja.

"Ha apukámhoz fordulok, megtagad. Azt mondja: "jaj, hát közszereplő, az agyára ment, ezért lett függő." (...) Amikor a saját édesapáddal próbálsz békülni és bejön a lakásba és kiröhög téged....és azt mondja, hát a Zsolti, az nagy ember, hozzá képest te egy senki vagy! (...) Hiányzik az, hogy az apám elfogadjon..." - idézi a Bors Győzike szavait.

Miután Zsolti megnézte az interjút, a lapnak küldött e-mailben súlyos véleményt fogalmazott meg a beszélgetésről.

"Palik László kiváló újságíró, kérdezni és hallgatni is tud, a szakma csúcsa, amit csinál. Kérdeznie sem kellett és mégis létre jött az a beszédszituáció, hogy Győző a kelleténél jobban megnyíljon. Győző jelenleg is pszichiátriai kezelés alatt áll, gyógyszereket szed, lelkileg ilyenkor talán labilisabb, indulatosabb. Nem kívánok újságíró etikai kérdésekbe bocsátkozni, mert nem értek hozzá, de szerintem talán nem kellett volna egy sikeres riport érdekében ezt a helyzetet kihasználni" - írta Győzike öccse.

"Édesapánknak mindegyikünk csak köszönhet. Gyakorlatilag mindent, vagy legalábbis majdnem mindent. Én a magam nevében azt mondom, hogy az ő példa értékű munkája, szorgalma, tehetsége, szeretete és önzetlensége nélkül egy senki volnék. Véleményem szerint a Gáspár család minden tagjának minden nap kezet kéne csókolnia neki azért, amit értünk tett és tesz a mai napig is."